Im Landkreis Harz registrierte die Feuerwehr im Bereich Halberstadt am frühen Nachmittag drei umgestützte Bäume und einen Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus. Passiert sei aber weiter nichts, so ein Sprecher. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes muss bis in die Nacht mit Gewittern gerechnet werden. Parallel dazu gilt in Sachsen-Anhalt noch bis 19 Uhr eine Hitzewarnung. Erwartet werden Temperaturen bis 34 Grad.