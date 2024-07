Hauptsächlich betroffen waren die Landkreise Harz, Mansfeld-Südharz und Börde. Im Harz fielen bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. In Quedlinburg liefen dadurch einige Keller voll. In Stolberg und Rodleberode im Kreis Mansfeld-Südharz etwa wurden mehrere Straßen überflutet, ebenso in Genthin im Jerichower Land. Vereinzelt stürzten auch Bäume um, so etwa in Halberstadt. Dort schlug auch ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein. Passiert sei dabei aber nichts.