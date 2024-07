Unwetter nach Hitze Neue Unwetter im Anmarsch: Wetterdienst erwartet wieder heftige Gewitter und Hagel

23. Juli 2024, 15:54 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Dienstag erneut heftige Gewitter in Sachsen-Anhalt. Bereits am Sonntag hatten Unwetter zahlreiche Schäden verursacht. Vor allem im Harz, Börde und im Südharz musste die Feuerwehr ausrücken.