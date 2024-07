Der Deutsche Wetterdienst hatte für Dienstagnachmittag und -abend heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen in Sachsen-Anhalt erwartet. Innerhalb kurzer Zeit seien dann 25 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, hieß es. An der Messstation Demker in der Altmark wurden bis zum Mittwochmorgen 20 Liter pro Quadratmeter Regenmenge gemessen, in Harzgerode 21.