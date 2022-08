Am Freitag ziehen von Nordwesten dann weitere Gewitter durch. Vor den Gewittern erreichen die Höchstwerte 29, danach 23 Grad. Am Wochenende ist es locker bewölkt. Bei 23 bis 26 Grad bleibt es trocken.

An heißen Tagen ist es wichtig, viel zu trinken. Experten raten zu mindestens zwei Litern Wasser, Mineralwasser oder ungesüßten Kräuter- und Früchtetees. Wer raus will in die Sonne, sollte sich vor den Strahlen schützen, aber nicht zu warm anziehen.

Mit neuen Hitzerekorden rechnet der DWD am Donnerstag nicht. Vor gut zwei Wochen waren bei der letzten Hitzewelle in Sachsen-Anhalt Temperaturrekorde geknackt worden. Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde am 20. Juli 2022 die Marke von 40 Grad Celsius erreicht. An der Wetterstation "Huy-Pabstorf" im Landkreis Harz an der Grenze zu Niedersachsen wurde 40,0 Grad gemessen.