Vor dem heißen Tag gab es an vielen Orten in Sachsen-Anhalt eine tropische Nacht, das heißt, es wurde nicht kühler als 20 Grad. Selbst auf dem Brocken ist der Wert nicht unter diese Marke gefallen. Die Nacht zu Freitag wird dagegen mit Tiefstwerten von 17 Grad etwas milder.

Sowieso kommt am Abend und in der Nacht so langsam die Abkühlung nach Sachsen-Anhalt: Von Nordwesten her ziehen Gewitter auf. Der DWD rechnet damit, dass zuerst die Altmark davon getroffen wird. In den Gewittern kann es zu Hagel, Starkregen und Sturmböen kommen.