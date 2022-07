Das Hoch "Jürgen" beschert Sachsen-Anhalt seit Wochenbeginn hochsommerliche Temperaturen und teils extreme Hitze. Höhepunkt der Hitzewelle ist laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Mittwoch. Möglich ist dabei auch, dass an einer oder gleich an mehreren der gegenwärtig 24 DWD-Wetterstationen in Sachsen-Anhalt neue Hitzerekorde gemessen werden.

Die bislang höchste gemessene Lufttemperatur in Sachsen-Anhalt wurde am 30. Juni 2019 an der Wetterstation "Bernburg/Saale (Nord)" gemessen und lag laut DWD-Angaben bei 39,6 °C. Bereits im August 2003 wurden in Zeitz 39,0 °C gemessen, der 04. Juli 2015 wiederum sorgte gleich für eine ganze Reihe von neuen Rekordwerten, unter anderem in Gardelegen und Seehausen (Altmark) mit je 38,8 °C.