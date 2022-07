Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) nimmt die Intensität der UV-Strahlung zwar mit zunehmender Wassertiefe ab, in 50 Zentimeter Tiefe liege sie jedoch weiterhin bei 40 Prozent. Die Kehrseite: "Am Wasser und über der Wasseroberfläche kann die UV-Strahlungsintensität höher sein als an Land – also höher als der herrschende UV-Index", so das BfS. Grund sei die Reflexion des Wassers, die die Strahlung verstärke.