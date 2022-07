Die bislang höchste gemessene Lufttemperatur in Sachsen-Anhalt war am 30. Juni 2019 an der Wetterstation "Bernburg/Saale (Nord)" gemessen worden und lag laut DWD-Angaben bei 39,6 °C. Bereits im August 2003 wurden in Zeitz 39,0 °C gemessen, der 04. Juli 2015 wiederum sorgte gleich für eine ganze Reihe von neuen Rekordwerten, unter anderem in Gardelegen und Seehausen (Altmark) mit je 38,8 °C.