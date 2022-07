Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch einen der heißesten Sommertage der vergangenen Jahrzehnte erlebt und nach vorläufigen Werten neue Rekorde bei den Temperaturen aufgestellt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden zwischenzeitlich in Huy-Pabstorf im Landkreis Harz 40,0 Grad gemessen. So heiß war es in Sachsen-Anhalt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Der bisher geltende Rekord war 2019 in Bernburg mit 39,6 Grad gemessen worden. Höchstwerte wurden auch im Altmarkkreis Salzwedel registriert.