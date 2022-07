Sachsen-Anhalt steuert auf den wohl heißesten Tag des Jahres zu. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios sind am Mittwoch Höchsttemperaturen von 35 bis 40 Grad möglich. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sachsen-Anhalt, wie in nahezu ganz Deutschland, eine Hitzewarnung herausgegeben. Diese Warnungen werden dann ausgesprochen, wenn die gefühlte Temperatur an zwei Tagen in Folge höher als 32 Grad liegt – und es sich nachts nur wenig abkühlt.