Hochwasserlage Lokal steigende Flusspegel in Sachsen-Anhalt

Die Flusspegel in Sachsen-Anhalt steigen derzeit nur lokal an, auch wenn es in den vergangenen Tagen viel geregnet und Tauwetter eingesetzt hat. Allein zwei Pegel an Ohre und Weißer Elster werden genauer beobachtet. Im Harz könnten die Pegel in den nächsten Tagen steigen.