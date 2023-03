Das bedeuten die Hochwasser-Alarmstufen AS I Meldebeginn - Der festgelegte Richtpegel des Wasserstandes wird mit steigender Tendenz überschritten.

AS II Kontrolldienst - Die Städte und Gemeinden richten einen Kontrolldienst ein.

AS III Wachdienst - Es wird ein ständiger Wachdienst eingerichtet und mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen.

AS IV Hochwasserabwehr - Es besteht Gefahr für die Allgemeinheit, Wirtschaft oder für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen



Quelle: Hochwasserzentrale, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt