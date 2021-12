Weiße Weihnachten wird es in Sachsen-Anhalt kaum geben. Die Feiertage werden Meteorologen zufolge stattdessen stürmisch, nass und kalt. An Heiligabend werde es vor allem im Harz sehr windig sein, auf dem Brocken könne es orkanartige Böen geben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Dabei sei am 24. Dezember zunächst relativ mild. Erst in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag werde es frostiger.