Was bedeuten Sturm, Böen und Co.? Die Namen der Wind-Ereignisse richten sich nach den Windgeschwindigkeiten. • Windböen: über 50 km/h • Sturmböen: 65 bis 89 km/h • schwere Sturmböen: bis 104 km/h • orkanartige Böen: bis 119 km/h • Orkanböen: ab 120 km/h • extreme Orkanböen: ab 140 km/h Quelle: Deutscher Wetterdienst

Die Temperaturen bleiben für winterliche Verhältnisse überdurchschnittlich hoch, so das MDR-Wetterstudio. In Halberstadt werden am Mittwoch bis zu 10 Grad erwartet, auch nachts kühlt es demnach kaum ab. Die Tageshöchstwerte steigen weiter an. Silvester werden bis zu 18 Grad erwartet.