Nach den freundlichen Osterfeiertagen mit Sonne und fast schon frühlingshaften Temperaturen erwartet die Sachsen-Anhalter in den kommenden Tagen wieder Regen und viel Wind. "Es wird wieder deutlich turbulenter und unbeständiger", sagte ein Meteorologe des Deutsches Wetterdienstes (DWD) am Montag. Grund sei ein "mächtiger Tiefdruckkomplex", der vor allem am Mittwoch Niederschläge, viel Wind und kühlere Temperaturen bringen werde.