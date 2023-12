Neben dem Sturm warnt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft wegen voraussichtlich stärkerer Regenfälle in den kommenden Tagen vor erhöhten Flusspegeln. Im Gebiet Aland und der Jeetze mit ihrem Nebenfluss Dumme sowie in der Ohre im Bördekreis sei mit erhöhten Wasserständen zu rechnen, teilte die Behörde mit.

Am Freitag und am Samstag bleibt es in Sachsen-Anhalt wechselhaft mit Regen-, teilweise aber auch Schneeschauern, unterbrochen von etwas Sonne. Maximal werden sechs Grad erreicht. Der Freitag bleibt stürmisch, der Samstag wird weniger windig. Am Sonntag, Heiligabend, regnet es zeitweise und die Temperatur steigt wieder.