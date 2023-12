Am Freitag und am Samstag bleibt es in Sachsen-Anhalt wechselhaft mit Regen-, teilweise aber auch Schneeschauern, unterbrochen von etwas Sonne. Maximal werden sechs Grad erreicht. Der Freitag bleibt stürmisch, der Samstag wird weniger windig. Am Sonntag, Heiligabend, regnet es zeitweise und die Temperatur steigt wieder.