Bereits am Sonntagnachmittag hätten sich etwa bei Magdeburg, im Burgenlandkreis und im Harz erste Gewitter gebildet, sagte Hickmann DWD. Dabei habe es sich aber um normale Sommergewitter gehandelt. Das deckt sich mit den Erfahrungen, die die Feuerwehren am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag gemacht haben: Trotz zahlreicher Warnmeldungen des DWD mussten die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt zu keinen größeren Einsätzen ausrücken.