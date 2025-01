In Sachsen-Anhalt hat die Polizei trotz glatter Straßen bislang keine nennenswerten Störungen registriert. Wie die Leitstellen MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mitteilten, gab es bislang auch keine Unfälle.

Am Samstag sind laut MDR-Wetterstudio vor allem vom Harz bis in die Altmark Schneeschauer möglich. Am Sonntag soll es dann kräftiger schneien, nachmittags erwarten die Meteorologen zum Teil erhebliches Glatteis.