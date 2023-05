Die Präsidentin des Landesamtes für Umweltschutz, Sandra Hagel, sagte dem MDR am Rande der Anhörung, in Sachsen-Anhalt habe sich die mittlere Temperatur in den vergangenen 30 Jahren bereits um ein Grad erhöht: "Wir hatten in den letzten fünf Jahren die vier wärmsten Jahre, die vier trockensten Jahre, und befinden uns seit 2018 in einer ausgeprägten Trockenheitsphase. Und das wirkt sich natürlich auf viele Lebensbereiche aus."