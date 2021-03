Der Startschuss für die Corona-Impfung in den Praxen der Hausärzte ist noch nicht gefallen. Noch fehlen klare Regelungen vom Bund. Ein erster Schritt ist zumindest getan. Laut aktueller Impfverordnung können Hausärzte von den zuständigen Impfzentren damit beauftragt werden, in den eigenen Praxen ihre Patienten zu impfen. Bislang findet das jedoch nur vereinzelt statt. Die beteiligten Ärzte stellen fest: mit der Corona-Impfung kommt ein großer Dokumentationsaufwand auf sie zu. Täglich muss ein umfangreicher Datensatz an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden.