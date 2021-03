Umweltschutz Wildkatzen verbreiten sich wieder mehr in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Wildkatzenpopulation wächst. Im vergangenen Jahr seien die Tiere an mehr als doppelt so vielen Orten aufgetaucht wie im Vergleich zu 2012, teilte das Landesamt für Umweltschutz mit. Die Behörde geht aufgrund dieser Datenlage davon aus, dass die Population größer geworden ist. Eine genaue Zählung sei jedoch nicht möglich. Das liege an der verborgenen Lebensweise der Wildkatze und ihrer oft schwierigen Unterscheidbarkeit von Hauskatzen.