Victoria Alex plant zum Beispiel eine begehbare Vogelvolière, in der neben Wellen- und Nymphensittichen auch Kakadus leben. Die aber sitzen oft in den Bäumen oder fliegen oben in der Luft. Für den Besatz am Boden könnte sie sich unter anderem Kängurus vorstellen, um die Volière zur Abteilung Australien zu präsentieren.