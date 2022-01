Afrikanische Schweinepest Weniger Wildschweine erlegt – Jäger fordern Anreize

Hauptinhalt

In der vergangenen Saison sind in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Wildschweine geschossen worden als in der Zeit vor Corona. Der Jagdverband fordert wegen der Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest vermehrte Anreize für die Pirsch.