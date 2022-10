Im Vergleich zum Gewicht des Tieres, wird bei einem Unfall ein vielfaches der Kräfte frei.

Der Jagdverband Sachsen-Anhalt gibt Tipps für das richtige Verhalten bei Wildunfällen.

Auch Fußgänger können betroffen sein.

Wolf Last ist viel in den Wäldern rund um Langenweddingen unterwegs. Hier hat der Landesjagdverband seinen Stammsitz und auch sein Revier. Der Hund muss raus und er sieht oft die Gefahren, die mit der Zeitumstellung einher gehen direkt vor der Haustür. „Gerade jetzt wenn es noch länger morgens dunkel ist, unterschätzen viele, dass Wildtiere immer noch zur gleichen gefühlten Zeit wie zuvor unterwegs sind,“ so der Geschäftsführer des Verbandes. Auch die Statistik gibt Last Recht: Wildunfälle sind immer noch die Hauptunfallursache 2021. Fast 22 Prozent der Gesamtunfälle gehen auf einen Crash mit einem Tier zurück. Fast vier Prozent enden mit einem Personenschaden. Für die Tiere endet der Unfall fast immer tödlich. Am meisten trifft es Damhirsche und Wildschweine. Geschäftsführer Wolf Last des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt warnt vor einer steigenden Unfallgefahr durch die Zeitumstellung. Bildrechte: Privat

Zwischen 5 und 7 Uhr fährt der Tod mit

13.920 Mal krachte es im vergangen Jahr in Sachsen-Anhalt aufgrund von Wildunfällen. Dabei verendeten in 10.445 Fällen Rehwild wie Hirsche und Rehe, in 936 Fällen Schwarzwild, wie Wildschweine, 570 Füchse, 589 Hasen und sogar acht Wölfe. Die meisten Tiere starben bei den 5.270 Unfällen auf Landstraßen.

Ein Drittel der Wildunfälle passieren allein im Oktober und November. „Die mittelgroße Hirschart hat jetzt Paarungszeit und ist besonders viel unterwegs,“ sagt Last. Besonders viele Unfälle verzeichnet das Tierfundkataster zwischen 5 und 7 Uhr. Der Datenbank werden verendete Tiere, auch Funde im Wald, gemeldet, um den Bestand im Blick zu behalten.

Bei Tempo 60 wird der Hirsch zum Nilpferd

Im Schnitt wiegt ein Damhirsch 70 Kilogramm, doch schon bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h werden daraus durch die Gesetze der Physik fast zweieinhalb Tonnen. Mit zum Teil schweren Folgen für die Insassen: vier Prozent der Unfälle mit Wild enden im Krankenhaus, fast zwei Prozent als Schwerverletzte. Darum rät auch Wolf Last vom Landesjagverband zur angepassten Fahrweise: „Es gibt zehn Tipps die unser Verband herausgegeben hat, die am Ende auch Leben retten können.“

Schaubild des Jagdverbandes, welche Kräfte durch einen Aufprall mit Tieren auf einen PKW wirken. Bildrechte: Deutscher Jagdverband

10 Tipps für den Ernstfall

Wie lässt sich ein Wildunfall verhindern?

Besonders in der Dämmerung: Geschwindigkeit reduzieren entlang unübersichtlicher Wald- und Feldränder.

Besonders gefährlich: Neue Straßen durch Waldgebiete und entlang von Waldrändern, da Tiere gewohnte Wege nutzen.

bei Tieren am Straßenrand: Abblenden, Hupen, Bremsen.

Ein Tier kommt selten allein: Autofahrer sollten stets mit Nachzüglern rechnen.

Was tun, wenn es gekracht hat?

Unfallstelle sichern: Warnblinkanlage anschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen und Polizei rufen.

Achtung Infektionsgefahr: Tote Tiere mit Handschuhen anfassen und soweit möglich von der Fahrbahn ziehen.

Abstand halten zu lebenden Tieren.

Wild nicht mitnehmen, Wilderei ist strafbar.

Einem geflüchteten Tier nicht folgen. In der Unfallmeldung die Fluchtrichtung mitteilen. So kann der Jäger das verletze Tier leichter finden.

Für die Versicherung Wildunfallbescheinigung von Jäger oder Polizei ausstellen lassen.