Erneuerbare Energie Ausbau der Windenergie stockt

In Sachsen-Anhalt hat man das Ziel, dass auf zwei Prozent der Landesfläche Windräder stehen sollen, fast erreicht. Laut Landesregierung sind es aktuell 1,8 Prozent. Zum Vergleich: In Thüringen sind es 0,4 Prozent, in Sachsen nur 0,3 Prozent. Doch das Ziel zu erreichen, könnte schwer werden. Der Ausbau geht im Bundesland seit Jahren zurück.