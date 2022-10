Sachsen-Anhalt Straßenmeistereien wappnen sich für den Winterdienst

Mit dem bevorstehenden Winter werden glatte Straßen, Rad- und Gehwege bald wieder zur Herausforderung für Straßenmeistereien und die lokalen Bauhöfe in Sachsen-Anhalt. Um die Straßen schnee- und eisfrei zu halten, stehen mehr als 760 Einsatzkräfte und genau 293 Räum- und Streufahrzeuge bereit. Das teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit.

Hier zeigt sich auf den ersten Blick eine drastische Aufstockung der Kapazitäten: So wurden 2021 nur 600 Einsatzkräfte und 150 Fahrzeuge gemeldet. Das Bild trügt allerdings, denn anders als im vergangenen Jahr seien diesmal schlicht die am Winterdienst beteiligten Fremdfirmen mitgezählt worden, so das Ministerium auf Nachfrage.