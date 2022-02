Einen eigenen Trickfilm erstellen in Magdeburg

In der Stadtbibliothek Magdeburg können sich Kinder und Jugendliche in den Winterferien kreativ austoben. In einer Trickfilmwerkstatt können sie etwa selbst Geschichten entwickeln und daraus einen eigenen Trickfilm erstellen. Krimi-Fans ab 14 Jahren können sich als Detektive versuchen und an den Krimi-Samstagen knifflige Fälle lösen.

Kleine Künstlerinnen und Künstler wollen am Dienstag und Donnerstag vielleicht zum Malen und Basteln in der Stadtteilbibliothek Flora-Park vorbeischauen. Wer doch lieber an die frische Luft will, der kann sich zum Beispiel mit der App des Kunstmuseums auf Entdeckungstour durch den Magdeburger Skulpturenpark begeben.

Die Skulptur "Insel der Puppen" von der Künstlerin Paz steht vor dem Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg Bildrechte: dpa

Lagerfeuer, Filme und Rap für Teens in Stendal

Das Jugend-Freizeit-Zentrum "Mitte" in Stendal hat jede Menge Ferienprogramm für Teens geplant. Der Dienstag wird ein Tag für Mädchen mit Modenschauen und Akupressur. Am Mittwoch können dann alle Jugendlichen mit Wolfshunden spazieren gehen, am Donnerstag wird Stockbrot überm Lagerfeuer geröstet. Freitag gibt es dann Musik und Samstag Filme bis zum Umfallen.