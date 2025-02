Sachsen-Anhalt hat die bisher kälteste Nacht des Winters erlebt. Laut MDR-Wetterstudio fielen die Temperaturen in der Nacht zum Montag auf bis zu -18 Grad Celsius. Frost-Spitzenreiter war Gommern. In Werben in der Altmark und in Allstedt in Mansfeld-Südharz blieb es mit -6 Grad bei vergleichsweise leichtem Frost.