In Sachsen-Anhalt stehen obdachlosen Menschen im Winter verschiedene Anlaufstellen zur Verfügung, die Schutz vor der Kälte bieten. Hier sind einige Einrichtungen und Kontaktmöglichkeiten.



Magdeburg





Die Bahnhofsmission befindet sich auf dem Gleis 5 des Magdeburger Hauptbahnhofs. Dort können sich Obdachlose und Bedürftige für kleines Geld Getränke, einen Imbiss und auch ein warmes Essen kaufen. Außerdem kann vor Ort geduscht und Wäsche gewaschen werden. Die Bahnhofsmission verteilt darüber hinaus Kleidung, Decken, Schuhe und Schlafsäcke.



Öffnungszeiten:

Montag: 8.30 bis 12 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr

Sonnabend von 8.30 bis 12.30 Uhr

Sonntag von 12 bis 17 Uhr



Kontakt unter der 0391 520 83 70 oder per Mail an bahnhofsmission@caritas-magdeburg-stadt.de





Der Kältebus bietet nächtlichen Schutz und Unterstützung. Er ist eine gemeinsame Hilfsaktion

der AllesRetter-Magdeburg e.V., des Country & Bike Café Oschersleben und der Streetworker Magdeburg.



Kontakt unter 0162-1939077 oder per Mail unter allesretter-magdeburg@outlook.com



Halle





In der Bahnhofsmission am Hans-Dietrich-Genscher- Platz 1 finden Obdachlose warme Mahlzeiten und Hilfsangebote.



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7 bis 19.30 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 7 bis 14.30 Uhr



Kontakt unter 0345 58 21 87 90 oder per Mail an bahnhofsmission-halle@t-online.de





Die Evangelische Stadtmission bietet obdachlosen Menschen außerdem Tagesaufenthalte in der "Wärmestube"

und Sozialberatung an.



Kontakt unter 0345 1715790 oder per Mail unter Heiko.Wuensch@stadtmission-halle.de sowie waermestube@stadtmission-halle.de





Der Bus "Vierjahreszeiten" fährt drei Mal pro Woche als Kälte-, Tafel- und Sachspendenbus durch Halle und ist für

alle bedürftigen Menschen da. Er bietet Obdachlosen in Not schnelle Hilfe und Schutz vor der Kälte.



Kontakt unter 0176-70554407 oder per Mail an derbusvierjahreszeiten@gmail.com



Dessau-Roßlau





In der Bahnhofsmission in der Fritz-Hesse Straße 47 finden Obdachlose warme Mahlzeiten und Hilfsangebote.



Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr

Freitag von 8 bis 14 Uhr

Aufenthalt in der Bahnhofsmi sion 9 bis 13 Uhr

Sonn- und Feiertags: geschlossen



Kontakt unter 0340 21 24 56 oder per Mail unter bahnhofsmission@diakonie-dessau.de



Lutherstadt Wittenberg





Im Haus der Wohnhilfe des Diakonischen Werks können Obdachlose unterkommen und finden Hilfsangebote.



Öffnungszeiten / Nachtasyl:

Im Sommer: ab 22 Uhr

Im Winter: ab 20 Uhr



Kontakt unter 03491-408984 sowie 03491 406024





Die Begegnungsstätte für Obdachlose ist erreichbar unter 03491 88 50 09 oder unter 01625-473929 und 01625-473946.



Halberstadt





In der Bahnhofsmission in der Bahnhofstraße 13A finden Obdachlose warme Mahlzeiten und Hilfsangebote.



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.30 bis 19.30 Uhr

Sonnabend: 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Sonntag: 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr



Kontakt unter 03941/308636 oder per Mail unter halberstadt@bahnhofsmission.de