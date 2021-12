Einschränkungen im Harz Glatte Straßen in Sachsen-Anhalt – aber bislang kaum Unfälle

Hauptinhalt

Der Start in die letzte Woche des Jahres gerät zur Rutschpartie: Überall in Sachsen-Anhalt können die Straßen am Montagmorgen ziemlich glatt sein. Nennenswerte Probleme hat es laut Polizei bislang aber nicht gegeben.