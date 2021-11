Die Meistereien in Sachsen-Anhalt haben demnach in ihren Lagerhallen und Silos einen Vorrat von rund 28.000 Tonnen Streusalz und 1.800 Tonnen Sole angelegt. Da das Streusalz aus Bernburg im Salzlandkreis komme, könnte bei unvorhergesehenen Engpässen schnell Nachschub geliefert werden.

In den nächsten Wochen würden noch Schneezäune an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgestellt. Sie hätten eine Gesamtlänge von 112 Kilometern, wovon 54 Kilometer an Bundesstraßen, 55 Kilometer an Landesstraßen und 3 Kilometer an Kreisstraßen installiert würden.