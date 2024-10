Vorbereitung auf glatte Straßen Sachsen-Anhalt bunkert 28.000 Tonnen Streusalz für den Winter

Hauptinhalt

31. Oktober 2024, 09:28 Uhr

Die Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt sind laut Verkehrsministerin Lydia Hüskens gut für den Winter gerüstet. In den Hallen und Silos im Land lagern dieses Jahr rund 28.000 Tonnen Streusalz. Trotzdem appelliert die Ministerin an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmenden.