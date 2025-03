Müller meint, die Produktion von Autos in Deutschland sei momentan nur bedingt wettbewerbsfähig. "Unsere Energiepreise sind drei bis fünf Mal höher als bei anderen Wettbewerb-Standorten", so die VDA-Präsidentin. Günstige E-Autos hierzulande zu produzieren sei so kaum möglich. Umfragen der Branchen-Lobby zeigten zudem ein hohe Belastung der Firmen durch Meldepflichten und andere bürokratische Hürden. Auch Versicherer und Banken seien zurückhaltend, Verträge mit mittelständischen Unternehmen zu schließen.

"Alles, was Wachstum bringt"

Mit Blick auf die Sondierungsverhandlungen von Union und SPD im Bund sagt Müller: "Alles, was Wachstum bringt, brauchen wir jetzt". In Richtung EU sagte Müller, ein Zoll-Streit mit China und den USA müsse dringend vermieden werden. Die Rückstoßeffekte für den deutschen Markt seien sehr viel größer, da Deutschland dreiviertel der produzierten Autos exportiere. Müller unterstrich, Deutschland könne und müsse wieder mehr auf Innovation setzen.

Zudem müsse die E-Mobilität weiter konsequent ausgebaut werden – und die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Müller machte auch klar, dass das Verbrenner-Aus perspektivisch einen Job-Verlust in Deutschland von bis zu 190.000 Stellen in der Autoindustrie bedeuten könnte. Diese Stellen müssten an anderen Bereichen gewonnen werden, etwa in der Digitalisierung oder Sicherheit der Fahrzeuge.

Angespannte Situation der Zulieferbetriebe

Laut VDA haben 75 Prozent der Unternehmen in der Autobranche Investitionen in Deutschland eingefroren oder gestrichen. Die Situation sei auch in Sachsen-Anhalt angespannt, sagt Hannes Sonntag, Vorstandsmitglied Automobilnetzwerk Mahreg. Es gebe eine große Unsicherheit, wohin die Reise gehe. Nach Angaben des Kompetenznetzwerks sind in der erweiterten Auto-Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt bis zu 27.000 Menschen beschäftigt. Der Großteil seien Unternehmen der Metall- oder Kunststoffindustrie oder Ingenieurdienstleister, die nur teilweise für die Automobilbranche arbeiteten.