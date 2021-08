Die wirtschaftliche Lage der großen Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt hat sich nach einem verhaltenen Start zum Jahresbeginn im weiteren Verlauf deutlich erholt. Das Verarbeitende Gewerbe und der Bergbau hätten von Januar bis Juni 18,9 Milliarden Euro umgesetzt, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Plus von 6,8 Prozent. Eine Fortsetzung der Erholung sei absehbar.