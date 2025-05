Der Minister kündigte gezielte Unterstützung für Automobilzulieferer und die Chemieindustrie an. Zusätzlich zu den Maßnahmen auf Bundesebene plane Sachsen-Anhalt eigene Programme zur Unterstützung betroffener Branchen. So solle es einen Automobilzuliefergipfel in Halberstadt (Landkreis Harz) geben, um gemeinsam mit den Unternehmen Lösungen zu entwickeln.

Erst vergangene Woche hatten sich Schulze und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei Dow in Schkopau im Saalekreis für den Erhalt des Standortes eingesetzt. Dow will an mehreren seiner Standorte Hunderte Arbeitsplätze abbauen. Zuletzt waren auch in den SKW-Stickstoffwerken Piesteritz wegen der hohen Energiepreise Anlagen außer Betrieb gesetzt worden. In der chemischen Industrie arbeiten landesweit rund 10.000 Menschen.