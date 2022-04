Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat die Bevölkerung aufgerufen, vor dem Hintergrund gestiegener Preise auf Hamsterkäufe zu verzichten. In Deutschland oder Sachsen-Anhalt müsse keine Versorgungsknappheit befürchtet werden, sagte Schulze am Freitag in einer Aktuellen Debatte im Landtag.