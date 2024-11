Wirtschaftspreis Sachsen-Anhalt Die Auszeichnung ist neu initiiert worden. Ziel ist laut Wirtschaftsministerium, Unternehmen und Branchen in den Fokus zu rücken, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes prägen.



Der Preis geht an kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden sowie an Existenzgründer, die ihren Hauptsitz in Sachsen-Anhalt haben.