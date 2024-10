Ausstellung zur Wendezeit in Stendal



Am Tag der Deutschen Einheit startet die Ausstellung "wi(e)der-sprechen! Stendal 89/90". Das Projekt behandelt den Widerstand und die Protestaktionen gegen das DDR-Regime, die außerhalb großer Metropolen stattfanden. Die Rechercheergebnisse werden vom 3. Oktober bis zum 9. November an verschiedenen Orten in Stendal als multimediale Installationen öffentlich präsentiert.

Wanderung an der ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz



Am Donnerstag können Sie an der ehemaligen Grenzbefestigungen zwischen Torfhaus und dem Brocken wandern. Sie hören Geschichten, die sich an der Grenze zugetragen haben, und erleben, wie sich die Natur heute diesen Ort zurück erobert hat. Die Teilnahmegebühr liegt bei 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Familien können für 30 Euro teilnehmen.

Tag der Einheit auf dem Brocken



Traditionell treffen sich hunderte Wanderer zur Einheitsfeier auf dem Brocken. Die offizielle Gedenkfeier am Wolkenhäuschen beginnt um 11 Uhr. Außerdem werden an diesem Tag zahlreiche geführte Wanderungen angeboten.