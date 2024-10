Lichtblütenfestival mit Highlight in Gardelegen



In der Altmark findet noch bis Anfang November das Lichtblütenfestival statt. Am Freitag wird ab 17 Uhr die Nikolaikirche in Gardelegen beleuchtet. Bei dem Festival werden 20 Orte im Norden Sachsen-Anhalts in neuem Licht erstrahlen. In Gardelegen erwarten Besucherinnen und Besucher Lichtinszenierungen und Performances im Innen- und Außenbereich. Die Band Foyal spielt Folk- und Weltmusik dazu. Der Eintritt ist frei.