Die Zahl der im Land registrierten Wölfe stieg laut Umweltministerium zuletzt um elf. Damit leben in Sachsen-Anhalt mittlerweile 150 Exemplare. Das Landesamt für Umweltschutz erfasste in einem Bericht für Mai 2020 bis April 2021 insgesamt 22 Rudel und drei Wolfspaare. Zwei neue Rudel kamen in diesem Zeitraum dazu und siedelten sich in Zerbst im Kreis Anhalt-Bitterfeld an sowie im Gebiet Mechau-Riebau im Altmarkkreis Salzwedel.