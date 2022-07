Unternehmen erhöhen Preise "Kostenexplosion" fürs Wohnen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Wegen steigender Gaspreise erhöhen Energieversorger in Sachsen-Anhalt der Preise. Das wiederum lässt die Kosten fürs Wohnen im Land steigen – zum Teil um ein Vielfaches. In Halle werden 2023 zudem Wasser und Abwasser teurer, die Stadtwerke kündigen weitere Preissteigerungen an.