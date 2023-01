Der Deutsche Mieterbund hatte am Donnerstag erklärt, wenn Bund und Länder nicht jetzt auf die Lage auf dem Wohnungsmarkt reagieren würden, drohe ein "ungeahntes Desaster". Hintergrund ist eine Studie, die das Verbändebündnis "Soziales Wohnen" beim Pestel-Institut in Hannover und beim Bauforschungsinstitut ARGE in Kiel in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist der Wohnungsmangel in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. So hätten zum Jahresende 2022 bundesweit etwa 700.000 Wohnungen gefehlt, doppelt so viele wie pro Jahr gebaut werden.