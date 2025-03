Antje Weber erinnert sich noch genau an ihren jüngsten Kadaver. Ende Januar rief die Polizei sie an: ein angefahrener Wolf bei Wolmirstedt im Landkreis Börde, querschnittsgelähmt, aber noch am Leben. Während des Telefonats mit den Beamten verstarb das Jungtier. Am Unfallort fotografierte Weber den toten Wolf, verstaute ihn in einem Leichensack und brachte ihn nach Iden in der Altmark. Dort legte sie ihn in eine Tiefkühltruhe – aufbewahrt für eine spätere Autopsie.