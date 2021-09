In Salzwedel in der Altmark beispielsweise haben sich Schüler schon in der Woche vor dem 18. September engagiert: Insgesamt sammelten 380 Mädchen und Jungen aus drei Salzwedeler Schulen Müll in ihrer Umgebung. Schon die ersten drei Tage brachten laut Landkreis fast 400 Kilo im Stadtbereich. Die Kreis-eigene Deponie GmbH unterstützt die Aktion mit roten Säcken und der anschließenden fachgerechten Entsorgung. Salzwedels Landrat Michael Ziche (CDU) brachte im Lauf der Woche Saft, Obst und Snacks als Dankeschön ins örtliche Jahn-Gymnasium. Die 8b hatte dort vor allem im Wohngebiet Friedensring Müll gesammelt.