"Der Youtube-Kanal des Freistaates ist für die Staatsregierung sehr wichtig. Insbesondere in der Pandemie diente er der unmittelbaren Information der Bevölkerung. Darüber hinaus finden sich viele Filme aus unterschiedlichen Bereichen des Regierungshandelns. Der Kanal ist die zentrale Plattform für die Informationsinhalte im Bewegtbild", schreibt die stellvertretende Regierungssprecherin Lea Mock.

Youtube hatte im vergangenen Sommer neue Nutzungsbedingungen eingeführt. Sie erlauben der Plattform, vor jedem Video Werbung zu schalten und damit Geld zu verdienen. Google-Sprecher Philipp Dangschat sagt: "Die Nutzungbedingungen räumen uns das Recht auf Monetariserung ein. Youtube blendet in einer begrenzten Anzahl an markensicheren Videos Anzeigen bei Kanälen ein, die nicht am Youtube-Partnerprogramm teilnehmen oder keine Monetarisierungsvereinbarung mit uns haben."