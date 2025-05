Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Sachsen-Anhalt ist 2024 gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht der Meldestelle Rias hervor, der am Mittwoch in Magdeburg vorgestellt wurde. Demnach habe man im vergangenen Jahr 202 Fälle dokumentiert. Das entspricht Rias zufolge gegenüber 2023 einem Anstieg um 13 Prozent (178 Fälle).