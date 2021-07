Migration Wieder etwas mehr neue Asylsuchende in Sachsen-Anhalt

Die Unterbringung der Asylsuchenden erfolgt derzeit an mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt. Laut Innenministeriums plant das Land mittelfristig, zwei Einrichtungen zu betreiben. Das wären zum einen die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt sowie eine Nebenstelle in Stendal.

Die ehemalige Bundeswehrkaserne in Stendal wird zur Außenstelle der ZASt umgebaut. (Archivbild aus Juli 2020) Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms

Den Angaben zufolge laufen die Bauarbeiten in der ehemaligen Bundeswehrkaserne in Stendal. Dort sollen künftig besonders schutzbedürftige Gruppen wie alleinreisende Frauen mit Kindern, Großfamilien und Traumatisierte untergebracht werden. Laut Finanzministerium wird die Einrichtung in Stendal voraussichtlich 2024 fertig sein. Die Kosten seien derzeit mit rund 36 Millionen Euro veranschlagt.



Sobald die Einrichtung in Stendal in Betrieb geht, will das Innenministerium die derzeit genutzten Nebenstellen der ZASt in Magdeburg und Bernburg schließen. Das Ministerium ließ offen, wann das der Fall sein wird. Perspektivisch stünden damit insgesamt 2.000 Plätze zur Verfügung. Darüber hinaus werde auf dem Gelände der ZASt in Halberstadt eine Reserve von rund 400 Plätzen vorgehalten. Ende 2016 waren im Land noch 4.050 Plätze verfügbar gewesen.