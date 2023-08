Partnerschaft Weniger Scheidungen in Sachsen-Anhalt

Paare in Sachsen-Anhalt lassen sich seltener scheiden. Um den Jahrtausendwechsel trennten sich 60 von 100 Ehepaaren, aktuell sind es 35 von 100. Die meisten Scheidungen gibt es derzeit noch in Halle, die wenigsten in Dessau-Roßlau.